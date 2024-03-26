وزير إسرائيلي يتحدى قرار مجلس الأمن: "سندخل رفح ونفكك حماس"

علق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، اليوم الثلاثاء، على امتناع واشنطن عن استخدام حق الفيتو أثناء التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال الوزير المتطرف: لدينا علاقة جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة، منذ بداية الحرب كان التعاون العسكري غير مسبوق، إذا كان هناك من يظن أننا يمكن أن نستسلم للضغوط الدولية، فليفهم أننا سندخل رفح ونحل كتائب حماس هناك، ولا توجد طريقة أخرى لإنهاء الحرب، بدون النصر لن يكون هناك أمن، وبدون الأمن لن يكون هناك اقتصاد".

وأضاف الوزير: "هناك تقدير للصداقة، ولكن هناك أيضا خطوط حمراء، نحن نبحر بطريقة دقيقة ومعقدة".

وتابع: "هناك طريقة للاستسلام للضغوط ووقف الحرب في منتصفها، وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على دولة إسرائيل. يجب أن تكون الرسالة أن أي شخص يجرؤ على أن يفعل بنا ما فعلته حماس - سيتم تدميره".