4 حالات يحق فيها للطفل الحصول على معاش

سعى المشرع المصري، لحماية الطفل خاصة وأنه من أكثر الفئات المستضعفة في المجتمع، كما أعطى القانون للطفل الحق في الحصول على معاش شهري، يصرف له من وزارة التضامن الاجتماعي بحسب قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 30 لسنة 1977، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، وذلك لحمايته ولضمان حصوله على حقوقه.

وحدد القانون الطفل الذي له حق الحصول على المعاش، إذ يحق للأطفال مجهولي الأب، أو كلا الوالدين، والأيتام، وأطفال المسجونين لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ إضافة إلى أبناء المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.