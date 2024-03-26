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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. "الداخلية" ضبط 2545 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 222 حكما قضائيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (قضية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2545) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام : ضبط (27) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (222) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

بوزارة الداخلية لقطاع أمن المنافذ مكافحة جرائم تهريب النقد