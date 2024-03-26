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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج، تقدر قيمته المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه.
إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالاتجار فى مخدر الآيس "شابو" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى . 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية - سلاح أبيض- ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً)ً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط كمية الآيس مخدر بسوهاج