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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 16998 مخالفة مرورية متنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16998 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
(619) مخالفة السير بدون تراخيص.
(27) دراجة نارية مخالفة.
(11181) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(19) مخالفة موقف عشوائى.
(264) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(8) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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