الأمن يحبط محاولة تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء من إحباط محاولة تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة وضبط عناصر التشكيل.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول "أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (6 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 3 سيارات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.