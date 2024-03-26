"العمل": ختام برامج تدريبية مجانية للشباب.. وزيارة تفتيشية على مصنع ملابس بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات الاختبار النهائي للدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب المهنى لكل دورة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وجاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وأيضًا تنظيم زيارة مفاجئة لمصنع دلتا تك ستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، وتفقد صالات الإنتاج لمتابعة انتظام العمل والعملية الإنتاجية والعمال بالمنشآت الصناعية، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، وكذلك التواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت والتعريف بحقوقهم وواجباتهم طبقاً لأحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاًلتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر احتياجًا على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وكذلك تفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة والتأكد من تطبيق كافة أحكام القانون.

وأضافت مدير المديرية أنه شارك فى فعاليات الاختبار أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وأشارت إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، والتأكد من تطبيق القانون والحد الأدنى للأجور، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

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