تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 ملايين جنيه.

وجاء ذلك استكمالًا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة قيام (عناصر بؤرة إجرامية تضم عدد 7 عناصر إجرامية "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام – عدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – سيارتين ) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.