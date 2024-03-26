30 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط مجمع الشفاء بغزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بسقوط 30 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بيت حانون وشرق جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى، أمس الإثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.