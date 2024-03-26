الأمن يواصل ضبط المتهمين بارتكاب جرائم السرقات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل)، واعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.

- ضبط (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع - مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة")، واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

- ضبط (سائق "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأرشد عن السيارة.

- ضبط (أحد الأشخاص ، سيدة) لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وإعادة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.