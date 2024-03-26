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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال 14 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من مخيم الجلزون ومزارع النوباني شمال رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، واثنين أخرين من نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات خاصة اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، تلاها عدد من الجيبات، وداهمت أحد عدة منازل في منطقة رفيديا غرب المدينة.

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