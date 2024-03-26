بالفيديو.. الأوقاف: 5 آلاف مسجد يستعد لاستقبال المعتكفين بالعشر الأواخر من رمضان

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الاعتكاف في المساجد خلال الـ 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال “عبدالعزيز” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن وزارة الأوقاف حريصة على تقديم وجبة روحية وتهيئة الأجواء لكل الراغبين في الاعتكاف.

وأوضح، أنه تم توفير أماكن الاعتكاف بالضوابط الشرعية لإحياء هذه السنة لكثير من المصريين الراغبين في إحيائها، وتم التنسيق مع المديريات والمساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

وأردف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هناك 5439 مسجدًا بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تستقبل المصريين لإحياء سنة الاعتكاف في الأيام الـ 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.