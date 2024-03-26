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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إرسال عينة مخدرات بحوزة سائقين في بدر إلى المعمل الكيميائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء ، بإرسال كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة سائقين بمنطقة بدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة)

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية المواد المخدرة