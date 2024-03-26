قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، خلال اقتحام الاحتلال البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل داخل البلدة وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومنذ قليل أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شابًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من المنطقة الشرقية وحاجز بيت فوريك، معززة بجرافة عسكرية إسرائيلية، كما داهم جنود الاحتلال عدد من المنازل داخل مخيم بلاطة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين.

واستشهد اليوم، 15مواطنًا فلسطينيًا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة أبو نقيرة بمنطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جلبون شرق مدينة جنين خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

كما نشبت اشتباكات في قريتي فقوعة وعربونة، بمحافظة جنين، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين، واقتحمت قوات الاحتلال قريتي الجلمة وعرانة شمال شرق جنين.