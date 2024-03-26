عادات وتقاليد شهر رمضان في الهند والفلبين وماليزيا

الثلاثاء 26/مارس/2024 - 02:41 م

لكل دولة من دول العالم عادات وتقاليد لاستقبال شهر رمضان الكريم، فيستقبل المسلمون في الهند شهر رمضان المبارك بعادات وتقاليد مختلفة من خلال تخزين الإمدادات الرمضانية، وتبث محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة بهم برامج رمضانية متنوعة يومياً، مثل المواعظ والمناقشات الإسلامية.

وتحتوي الصحف والمجلات أيضًا على أقسام تتعلق برمضان، ويؤدي المسلمون في الهند صلاة التراويح، حيث تواصل بعض المساجد تلاوة القرآن كل يومين إلى ثلاثة أيام في جلسات ليلية خاصة تسمى "شبينة".

الفلبين

وفي الفلبين، يقوم المسلمون، كأقلية، بتزيين وإضاءة المساجد خلال شهر رمضان، مما يجعلها مركزًا للتجمعات العائلية والعبادة، كما أنهم يعطون الأولوية لصلاة التراويح، حيث من المتوقع أن يصلي كل مسلم 20 ركعة، ويشارك المسلمون الفلبينيون في الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، حيث يستضيف الأثرياء الفقراء لتناول وجبات الإفطار.

ويقوم الأئمة بجمع زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء، وتشمل الأطعمة التقليدية التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان في الفلبين طبق "كاري كاري" وعصير قصب السكر وجوز الهند والحلويات مثل "القطايف" المصرية وعصير "قمر الدين".

ماليزيا

كما يشكل المسلمون في ماليزيا الأغلبية، حيث تقوم السلطات المحلية بتنظيف وتزيين الشوارع عند رؤية هلال رمضان، ويبدأ المواطنون الاستعداد لشهر رمضان بتخزين المواد الغذائية وتجهيز المساجد، ويصلي الماليزيون المغرب، ثم يفطرون، ثم يعودون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح.

وينضم العديد من أتباع الديانات الأخرى إلى الإسلام خلال صلاة العيد، التي يعتبرها الماليزيون حدثًا عامًا موحدًا، وفي المناطق الريفية، تشيع وجبات الإفطار الجماعية، حيث تتناوب كل أسرة على استضافة القرويين طوال شهر رمضان كرمز للوحدة والرحمة.