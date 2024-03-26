اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال انسحاب بعض الآليات من مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال انسحاب بعض الآليات العسكرية الإسرائيلية من مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة، من المنطقة الشرقية وحاجز بيت فوريك، معززة بجرافة عسكرية إسرائيلية، كما داهم جنود الاحتلال عدد من المنازل داخل مخيم بلاطة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين.

وانتشر عدد كبير من قناصة الاحتلال الإسرائيلي فوق أسطح المباني العالية بمخيم بلاطة، ومنطقة الضاحية العليا.

واستشهد اليوم، 15 مواطنًا فلسطينيًا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة أبو نقيرة بمنطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.