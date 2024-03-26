وفاء مكي: محدش وقف جنبي في مرضي من الوسط الفني

أعربت الفنانة وفاء مكي، عن استيائها من تخلي زملائها في الوسط الفني عنها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا قائلة": "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "دخلت مستشفى الهرم، وسكري وصل إلى 700، وصمتت على الذهاب إلى البيت لاستكمال علاجي وعزلت نفسي تمام، مستطردة محدش وقف جمبي من الوسط الفني وأهلي فقط هما اللي وقفوا جمبي".

وعن آخر تطورات الحالة الصحية لنجلها عمر، قالت الفنانة وفاء مكي،:"حزينة جدا على حالته الصحية والدكتور طلب إعطائه حقن لمدة 6 شهور وحتى لآن مش عارفة اشتريها لغلاء ثمنها".

