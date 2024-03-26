7 شهداء بينهم 4 أطفال وعشرات الجرحى جراء قصف منزل شمال رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وعشرات الجرحى جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "أبو نقيرة" بمنطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة استهدفت بها، مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، مستخدمًا جميع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، كما استهدف الاحتلال، عدة مرات الفلسطينيين المدنيين الذين ينتظرون المساعدات الغذائية دون تفرقة بين رجل أو امرأة حتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم.

وقالت طواقم الاسعاف بالدفاع المدني الفلسطيني أنها تمكنت من نقل عدة إصابات معظمها خطيرة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين بالحي السعودي غرب رفح الفلسطينية .

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.