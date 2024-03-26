وفاء مكي ردا على تراجع ميار الببلاوى عن شهادتها: الطلقة اللي بتطلع مبترجعش

علقت الفنانة وفاء مكي، على تراجع الفنانة ميار الببلاوى عن شهادتها فى قضة الخادمتين، قائلة:"الطلقة اللي بتطلع مبترجعش وأصابت الهدف".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ربنا ما بيرضاش بالظلم، مستدلة بالآية الكرية: " إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، لافتة إلى أن اعترافات ميار الببلاوى في قضة الخادمتين قلبت الدنيا رأسا على عقب".

وعن طفولتها، قالت الفنانة وفاء مكي، مكنتش شقية، لافتة إلى أنها عانت كثيرا خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا المستجد معقبة: "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

