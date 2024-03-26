اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جلبون شرق جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بنشوب مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جلبون شرق مدينة جنين خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في قريتي فقوعة وعربونة، بمحافظة جنين، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين، واقتحمت قوات الاحتلال قريتي الجلمة وعرانة شمال شرق جنين، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.