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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ألدالبررت حكما لنهائي كأس العاصمة

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلنت لجنة الحكام عن حكام مباراة مصر وكوراتيا المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة في نهائي كأس عاصمة مصر.
وسيتولى السنغال ألدالبررت ضيوف إدارة المباراة ويعاونه مواطنه الحاج ماليك سامبا بالإضافة للمساعد الثاني من كوت ديفوار واتارا نوهو والحكم الرابع مواطنه بان فرانكلين، بينما سيكون حكم الفيديو من المغرب وهما الفريق حمزة وجيرمومي فاتيح.

وفي مباراة تونس ونيوزيلندا لتحديد صاحب المركز الثالث، ستكون بطاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي والحكم الرابع إبراهيم نور الدين، وعلى تقنية الفيديو كل من طارق مجدي، وعمرو الشناوي.

منتخب مصر العميد حسام حسن