فلسطين حاضرة في قلب إفطار المطرية.. وهتافات تدعم الشعب الأبي

احتفل الآلاف مساء الإثنين، بإفطار عزبة حمادة في المطرية، الإفطار الأكبر في العالم والوطن العربي.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز” توافد الآلاف من أبناء الشعب المصري وعدد من الجاليات العربية والأجنبية على إفطار المطرية، وحضرت هتافات فلسطين في القلب خلال إفطار المطرية العالمي.

ومنذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بدأ أهالي المطرية الاستعداد لتجهيز أكبر مائدة إفطار جماعي بالعالم والتي تقام في عزبة حمادة بحي المطرية، وقد بدأت التحضيرات منذ اليوم الأول من شهر رمضان نظرًا لتوقع المنظمين حضور أكثر من 25 ألف مواطن







