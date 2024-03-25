"جانتس" ينتقد قرار نتنياهو بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن

في تطور سياسي مثير، انتقد الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي مرموق إلى واشنطن.

وجاء قرار نتنياهو ردًا على قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد جانتس، وفقًا لتقرير قناة الـ 12 الإسرائيلية، على التزام إسرائيل بمواصلة الحملة العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أنه من المفترض على نتنياهو التوجه بنفسه إلى الولايات المتحدة للقاء أكبر حليف استراتيجي لبلاده وإجراء محادثات مباشرة.

تعكس تصريحات جانتس، الذي يُعتبر شخصية سياسية مرموقة في إسرائيل، حجم الاختلافات والتوترات داخل حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية، وخاصة بالنظر إلى الخلافات المتعلقة بقانون تجنيد الحريديم وسياسات إدارة الصراع في غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر مساء اليوم، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحصل مشروع القرار على موافقة 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت. وأكد القرار ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، مع إحترام جميع الأطراف لهذا الوقف الذي يهدف إلى تحقيق وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.

وشدد المجلس على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية للمدنيين، والالتزام بجميع الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين يتم احتجازهم.

كما أكد المجلس على أهمية توسيع نطاق المساعدة الإنسانية للمدنيين وتعزيز حمايتهم، وطالب برفع جميع الحواجز التي تعيق تقديم المساعدة الإنسانية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني والقرارين 2712 للعام 2023 و2720 للعام 2023.