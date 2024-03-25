فى النصف الثانى من رمضان.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل"بقينا اتنين"

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا.

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت