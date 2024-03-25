سكارليت جوهانسون في مفاوضات لبطولة سلسلة "Jurassic World"

تجري استديوهات يونيفرسال الترفيهية مفاوضات مع النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، لبطولة الجزء الجديد من سلسلة أفلام المغامرة “Jurassic World” والمقرر طرحه العام المقبل.

تتحرك استديوهات يونيفرسال بسرعة تجاه البدء في إنتاج الفيلم، الذي من المقرر إصداره في 2 يوليو 2025. يقوم جاريث إدواردز بإخراج الفيلم الجديد لمؤلف السلسلة ديفيد كويب. تولى إدواردز مقعد الإخراج بعد خروج ديفيد ليتش بعد ارتباط قصير بالمشروع.

يعيد الفيلم جوهانسون إلى عالم الامتيازات. حيث لعبت دور “بلاك ويدو” في عدد من أفلام مارفل، بما في ذلك امتياز “Avengers”، ولكن على عكس بعض النجوم المشاركين في عالم الأبطال الخارقين، لم تواجه أي مشكلة في الانطلاق في مشاريع أخرى. حصلت الممثلة على ترشيحين لجوائز الأوسكار عن فيلم “Marriage Story” و"Jojo Rabbit". وتستعد لطرح فيلم جديد لها هذا العام بالتعاون مع منصة “آبل” بمشاركة النجم تشانينج تاتوم.

يعد فيلم "Jurassic World" الجديد هو الأحدث في السلسلة التي يبلغ عمرها 30 عامًا، والتي بدأت بفيلم Jurassic Park لستيفن سبيلبرج، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1993 استنادًا إلى رواية مايكل كرايتون. ثم أنتج لاحقًا تكملة من إخراج سبيلبرج، The Lost World (1997) وJurassic Park III (2001) للمخرج جو جونستون. أعادت يونيفرسال إحياء السلسلة بإجمالي 1.67 مليار دولار Jurassic World (2015)، والتي أنتجت تكملة Fallen Kingdom (2018) وDominion (2022). قاد كريس برات وبرايس دالاس هوارد أحدث ثلاثية من الأفلام، والتي أشرف عليها المخرج كولين تريفورو.