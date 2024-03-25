أكرم حسني: أنا شخص نمكي شوية والفلاتر موجودة حوالينا طول الوقت

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج ألبوم صور مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان.

وقال أكرم حسني إن والده الراحل بمثابة الإضاءة في حياته، موضحا:" أبويا الله يرحمه هو الإضاءة في حياتي ولما بعمل حاجة فرحان بيها كان بيبقى نفسي إنه يكون شايفها".

وتحدث أكرم حسني عن تقليل عدد المحيطين به تدريجيا قائلا:" في فلاتر موجودة حوالينا طول الوقت وده بيخلينا نفرز.. في الرحلة بنقلل عدد الناس اللي فاكرينهم صحابنا".

ووصف أكرم حسني نفسه بأنه شخص منظم قائلا:" أنا شخص نمكي أوي وبحب التنظيم والتخطيط والترتيب وحياتي مليانة جداول وأ قام وحسابات.. بس التجربة اثبتت ان في حاجات كتير الصدف فيها أحلى".

واستطرد قائلا:"الرأي المطلق دي حاجة مش صح وبالنضج والتفكير والخبرة والممارسة مفيش صح مطلق والأفكار بتتغير وبنكبر وبننضج ومفيش حاجة ثابتة".

وتحدث أكرم حسني في راديو إنرجي عن طبيعة التعامل في علاقاته قائلا:"فكرة إني أشيل حد من الصورة موجودة بس أنا بعملها بصعوبة عشان بقول يمكن أنا اللي غلطان".

وأشار إلى أهمية الجمهور في طبيعة عمله موضحا:"راس مالنا في الشغلانة الجمهور وعيننا على استقبال الناس للشغل عمرنا ما هنقدر نرضي كل الناس".

وتحدث أكرم حسني عن حنينه لذكرياته في الطفولة قائلا:" عندي حنين غير طبيعي للأبيض والأسود في الحياة وبعيش مع ذكرياتي وأنا طفل وبحب أتفرج على صورنا العائلية.. وفي أوقات بحب الصور الجماعية ويبقى حواليا ناس كتير وأوقات تانية بحب قعدة البيت لوحدي شوية".