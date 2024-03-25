ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الداخلية تواصل الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط عدد من قضايا
ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

ضربات الأمنية قطاع الامن العام جرائم الأموال العامة 17 مليون الاقتصاد