حصاد مسلسلات الـ ١٥ حلقة.. "صيد العقارب" برومو نجح أكثر من العمل

تطل علينا النجمة غادة عبدالرازق من خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب"، والذى يقدم حالة من الصراع والإثارة من خلال طرح الأحداث بين عائلة يحكمها الصراعات، والتحريض والجريمة.

"رصد السوشيال ميديا"

لم يحقق المسلسل نجاح بشكل كبير، وإنتقد السوشيال ميديا الكثير من المفارقات داخل العمل، أبرزها ظهور غادة عبدالرازق زوجه للفنان محمد علاء، وسخر رواد السوشيال ميديا بصورة لغادة عبدالرازق زوجة للفنان نور الشريف ضمن أحداث مسلسل الحاج متولي، وبين ظهورها بعد ما يقرب من ٢٤ سنه.

ومن أبرز تعليقات السوشيال ميديا أن برومو العمل حقق مشاهدات وتوقعات أكبر من أحداث المسلسل.

فيما أشاد رواد السوشيال ميديا بالفنان القدير أحمد ماهر وبراعته فى أداء الرجل الصعيدي، وظهر بأداء مبهر مطعم بخبرات سنوات العمر الفني، وإستطاع الفنان أحمد ماهر أن يقدم مشاعر مختلطة للأب القوى غليظ القلب فى بعض الأحيان، وبين مشاعر الأبوة التى تغلبه فى أحيان أخرى.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماجد، تأليف باهر دويدار والإخراج أحمد حسن.