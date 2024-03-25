السعودية: 25 ذو القعدة آخر موعد لاستقبال حجاج البر

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نتائج الاجتماعات التنسيقية بين الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة المصرية، والإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك بشأن الوقوف على الإجراءات المستحدثة بشأن رحلات الحج البري.

وقالت الوزارة إنه سيتم استقبال حجاج البر هذا العام 1445 هـ من خلال ميناء الدرة "منطقة حقل" والواقع بين مدينة العقبة الأردنية في محافظة العقبة، ومحافظة حقل بمنطقة تبوك السعودية، ويشترط ألا يتجاوز وصول الشركات السياحية لميناء الدرة "منطقة حقل" داخل الأراضي السعودية تاريخ 25 ذو القعدة 1445 هـ.

وأكدت الوزارة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم وفقا لإفادة مدير الإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة السعودية بفرض غرامات مالية على المنظمين التابعين، وذلك عن كل حافلة حال تأخرها عن التاريخ المشار إليه.

وكانت تلقت وزارة السياحة والآثار التعميم خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن آليات تقديم خدمات النقل الداخلي للحجاج لموسم الحج 1445 هـ، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين وفي ضوء الإجراءات التنفيذية للموسم المقبل.

وأفادت وزارة الحج والعمرة، بأن أسعار خدمة النقل بين المدن تخضع للتفاوض بين شركة السياحة المنفذة للحج (المنظم التابع) وشركة النقل السعودية باعتبارها علاقة تجارية تعاقدية، غير أنه يحظر التعامل مع أي شركة نقل داخلي غير المعتمدة في القائمة المرسلة للوزارة المصرية، كما أرسلت وزارة الحج قائمة ببيانات شركات النقل السعودية المعتمدة للتواصل معها فى هذا الشأن.