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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

“بيقدموا نفس الدور وهما على الكنبة".. رامز جلال يسخر من طارق لطفي ومحمد رياض 

محمد رياض وطارق لطفي
محمد رياض وطارق لطفي من برنامج رامز جاب من الآخر
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استضاف الفنان رامز جلال في برنامجه التليفزيوني "رامز جاب من الآخر" كل من الفنان طارق لطفي والفنان محمد رياض في حلقة اليوم، الذي يذاع عقب أذان المغرب مباشرة، تصدرت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي.

قدم رامز ضيفي الحلقة بطريقته الطريفة، حيث قال: "أصعب حاجة على الموهبة الحقيقة أننا نحصرها في دور واحد، 30 سنة وهما بيمثلوا نفس الدور من الكنبة، مفيش مشهد أكشن واحد، الأولاني البنات كانت هتموت عليه في التسعينات، والتاني مش طايقنا، معانا الاتنين في الدراما رواد، والأكشن بتاعهم معاد.. طارق لطفي ومحمد رياض".

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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