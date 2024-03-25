للعام العاشر .. أكبر مائدة إفطار بالمطرية تضم أكثر من 10 آلاف وجبة

للسنة العاشرة على التوالي، تستعد شوارع المطرية لأكبر إفطار جماعي رمضاني في مصر، والذي اشتهر باسم "إفطار المطرية" حيث إقيمت اليوم الإثنين مائدة إفطار تجمع كل أهالي منطقة المطرية،و بالإضافة إلى الزوار أيضا وتتسع لنحو 10 آلاف صائم، ويهدف أهالي المنطقة إلى تحقيق رقم قياسي لأطول مائدة رمضانية.



وارتسمت البهجة والفرحة على وجوه الأهالي في الشوارع وفي الشرفات داخل البيوت، وقد تزينت البيوت في الحي بالزينة الرمضانية والبالونات الملونة المبهجة في الشوارع والمنازل بالإضافة إلى الكتابات على الجدران.

وفي كل عام تتجدد ملحمة مائدة إفطار المطرية التي تعكس أجمل ما في رمضان في مصر، حيث يتعاون أهالي عزبة حمادة في المطرية من سيدات ورجال لإعداد وجبات الإفطار للمنطقة كلها في أطول مائدة رمضانية وقدبلغ طولها في العام الماضي 50 مترا، وقد سجلت في موسوعة جينيس العام الماضي.

وحظت بتغطية إعلامية واسعة محليا وعالميا بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الدولية، فكان من أبرز ضيوفها العام الماضي سفير كوريا الجنوبية في مصر.

و جهزت السيدات هذا العامألف كيلو من المحشي، واقيمت فقرات فنية متنوعة بحفل الإفطار.



تجهيز أكبر مائدة إفطار بالعالم في المطرية



ومنذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بدأ أهالي المطرية الاستعداد لتجهيز أكبر مائدة إفطار جماعي بالعالم والتي تقام في عزبة حمادة بحي المطرية، وقد بدأت التحضيرات منذ اليوم الأول من شهر رمضان نظرًا لتوقع المنظمين حضور أكثر من 25 ألف مواطن.

وحرص الحضور علي التقاط صور جماعية وسط جومن البهحة و علقت الاسر في المنازل المجاورة البلونات الملونة، في جو من البهجة والسرور و شاهدوا فرحة المواطنين الصائمين بالتجمع علي اطول مائدة افطار والتقطت اطفال الصور في المادة وعلي الموتوسيكلات في المنطقة.

اكبر مائدة إفطار بالمطرية تضم أكثر من ١٠ آلاف شخص



