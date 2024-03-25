عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تحت وقع القصف والعدوان.. لا أمل في مستشفى الأمل بغزة ورائحة الموت تحاصرها"، حيث برزت دعوات إقليمية ودولية إلى إنهاء حصار المستشفى الذي أصبح الوصول إليه مستحيلا، كما انقطع الاتصالُ بطواقمه والعاملين فيه منذ بداية اقتحامه.

وأوضح التقرير تحت وقع القصف والعدوان ووسط رائحة الموت استطاعت فرق الإغاثة إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة باتجاه منطقة المواصي غرب المدينة.

وأشار إلى أنه لم يتبقَ في المستشفى حسبما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلا طواقم خاصة وعدد من المرضى ومرافقوهم وأسرة نازحة لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن جثماني شهيدين، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع تحرك الطواقم الموجودة داخل المستشفى إلى خارجه بعد أن أعلن جيش الاحتلال أنه بدأ مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" عملية في منطقة مستشفى الأمل ومحيطه.