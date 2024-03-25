المداح 4 الحلقة 16| القبض على شقيق حمادة هلال.. وظهور الجنية مليكة من جديد

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" أحداثا مثيرة، وعودة صراع بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال) مع عالم الجن من بوابة جديدة، بينما يواجه صراعا جديدا مع الدكتور سامح زوج أخته هبة (هلا السعيد) التي ماتت في الحلقة السابقة.

في هذه الحلقة، تفتح لصابر المداح بوابة جديدة من أبواب الجن، ما ينذر بمزيد من الصراعات والمواجهات مع عالم الجن، ويظهر تامر شلتوت لصابر ويخبره أن أخته هبة ماتت لكي يعيش آخرون، وأن صابر انتصر على الجن صخر والجن موت،بينما ينتظره الكثير من المزيد من الشر.

وفاة هبة المفاجئ

يظهر المسلسل غموضًا حول وفاة هبة، حيث يخبر الدكتور المعالج زوجها سامح أن هناك شيئا غريبا ظهر في كاميرات المراقبة قبل وفاتها، وأنها كانت في حالة غير طبيعية، وهو ما يجعل سامح يتأكد بأن شقيقها صابر المداح هو السبب فيما حدث لزوجته، فيذهب له ويقسم على الانتقام منه.

تصل الشرطة إلى أرض حسن (خالد سرحان) شقيق صابر، وتقبض عليه بعد العثور على 5 جثث ومقابر أثرية في أرضه، يشعر حسن بالندم بعد سماعه لحديث الدكتور سميح، ويبدو أنه سيتعاون مع صابر في مواجهة الشر.

ظهور شعار الجنية نهاية الحلقة

تنتهي الحلقة بظهور شعار الجنية مليكة على رقبة والدة صابر (حنان سليمان)، ثم تظهر الجنية مليكة بنفسها لصابر، بعد أن تم حرقها في الأجزاء السابقة من المسلسل، لتبدأ الأحداث تتصاعد بين صابر المداح وعالم الجن من خلال البوابة الجديدة.

مسلسل المداح

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.