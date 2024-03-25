حصاد مسلسلات الـ 15 حلقة .. "نعمة الأفوكاتو" أحداث قليلة وجدل كثير

تتصاعد الأحداث بشكل تشويقي، حيث يشارك مسلسل "نعمة الافوكاتو" فى الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول نعمة المحامية المخلصة لزوجها الذى يعاني من ضيق الرزق، ورغم كل دعم قدمته له إلا أنه بمجرد أن أصبح من الأثرياء غدر بها وتزوج عليها، وشرع فى قتلها هو وزوجته الجديدة، ولكنها لم تمت لتعود وتنتقم من الجميع.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد الجمهور بالأداء المغاير للفنانة مي عمر بطلة العمل، وأنها قدمت الشخصية بنضج فني يختلف عن سابق أعمالها.

انتقد رواد السوشيال ميديا "المط" فى أحداث المسلسل بشكل ملحوظ.

سخر رواد السوشيال ميديا من لغة الحوار، حيث أن نعمة بطلة المسلسل فى كل حديثها لها تذكر حكمة أو مثل شعبي.

وعلى مستوى أسرة القضاء، هاجم بعض السادة المحامون أسرة عمل المسلسل، وذلك لتجاوزات إيحائية بألفاظ خارجة من الشخصية البطل المحامية نعمة، وهو ما استنكره جانب كبير منهم.

والشخصية الأبرز ولاقت قبول الجمهور الفنان كمال أبو رية، والذى برع فى دور الأب لنعمة بطلة العمل.

المسلسل بطولة مي عمر، احمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سامي مغاورى، لبني ونس، والإخراج محمد سامي.