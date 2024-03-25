"دكان الفرحة" يفتح أبوابه بجامعة سوهاج.. ويوفر 2 مليون قطعة ملابس للطلاب

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض "دكان الفرحة" الذي نظمه صندوق "تحيا مصر"، بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديد وذلك للطلاب الأولى بالرعاية، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، اختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل.

وثمن الدكتور حسان النعماني ماتطلقه الدوله المصرية من مبادرات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الطلاب والأسر الآولي بالرعاية والأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن كاهلهم، ومنها حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس، والتي تعد أكبر حمله كساء ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المصرية تحت عنوان "دكان الفرحة 2 مليون فرحة، وإدخال البهجة والسعادة بينهم، والتي يتم تنظيمها بالجامعة للعام الرابع، موجهاً الشكر لصندوق تحيا مصر وجميع القائمين علي تنفيذ هذه المبادرة بجامعة بسوهاج.

وأوضح مسئول صندوق تحيا مصر ان المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة ولكل طالب وطالبة حق اختيار ٥ قطع مختلفة من بين المعروضات مجانًا، ويستمر المعرض علي مدار 3 ايام، حيث تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء للطالبات، ويوم الاربعاء للطلاب .

وعلي هامش المعرض التقي الدكتور حسان النعماني بالطلاب مناشدهم بالإستفادة من ماتقدمه الدولة المصرية لهم، من مختلف المعروضات المجانية، كما اعرب الطلاب عن سعادتهم بفعاليات المعرض والتي تأتي تزامناً مع عيد الفطر المبارك لادخال البهجة والسرور عليهم.

شارك في الافتتاح كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر اللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي ومسئولي صندوق تحيا مصر وعدد من العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.