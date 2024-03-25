"التجارة والدراسات العليا للطفولة" بعين شمس يحتفلان بذوي الاحتياجات الخاصة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة وكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إحتفالية بمناسبة عيد الأم " للأمهات وأطفالهم المترددين علي مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وذلك بالحديقة الملحقة بالمركز.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خالد قدرى عميد كلية التجارة، هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

شارك بالإحتفالية طلاب كلية التجارة بتقديم أنشطة ترفيهية للأطفال وتوزيع العديد من الألعاب المتنوعة و البالونات و الهدايا الآخرى ، بالإضافة إلى تقديم بعض الأنشطة الإثرائية التي تناسب الإعاقات المختلفة.

وعلى هامش الإحتفالية كُرمت الأمهات المثاليات ، وقد تم اختيار يوم عيد الأم تحديدا لتكريم هذه الفئة من أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم عانوا و تكبدوا الكثير من أجل رعاية أبنائهم و بذلوا جهود مضنية في الاهتمام برعاية ابنائهم و الالتزام بالعلاج و الجلسات الدورية للتأهيل المحددة لأطفالهم ايمانا منهم بأهمية ذلك في التحسن المستمر مما يؤهلهم للاعتماد على أنفسهم و من ثم للدمج المجتمعي.

جاءت الإحتفالية من إشراف وتنظيم أ.د راندا كمال وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، محمد مرسي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع أحمد الكحكي مدير مركز رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ،حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصه الخاصة بكلية التجارة.

بالاشتراك مع وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة بكلية التجارة و مجموعة من الطلاب المتطوعين.