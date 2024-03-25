"الجيزة" تتحدث الفصحى فى مسابقة التحدث باللغة العربية

تشارك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة فى مسابقة التحدث بالفصحى والتى أطلقتها وزارة التربيةوالتعليم للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك برعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وبإشراف عام توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال إن هناك محاولات لطمس هويتنا العربية القومية ابنائنا سيحافظون عليها وستصدون لمحاولات الغرب لهدم هويتنا العربية لأن اللغة العربية هى أم اللغات وهى لسان القرآن الكريم.



وفاز فى المسابقة على مستوى الجيزة كل من :

1- الطالبة هاجر محسوب محمد مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمشرف الأستاذ محمد أبو زيد

2- الطالب كريم جمال فتحى محمد مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب التعليمية

والمشرف الأستاذ أحمد على حسان

3- الطالبة تسنيم بدر عبد الفتاح مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية التابعة لإدارة العمرانية التعليميه