موعد سحور اليوم السادس عشر من رمضان.. تعرف عليه

يبحث كل ليلة المسلمون في أنحاء العالم عن موعد السحور وأذان الفجر لتحضير الطعام والاستعداد للصلاة قبل النوم،ووفقا لامساكية شهر رمضان الكريم موعد السحور ١٦ رمضان الموافق الثلاثاء ٢٦ شهر مارس 2024 ، فان موعد السحور 2:05، وموعد إمساك 4:05، موعد الفجر4:25، موعد الشروق 5:52، الظهر 12:01، موعد العصر 3:30، موعظ صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.





و شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ). ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

دعاء عند السحور



إلّا التسمية عند بدء السحور بقول: "بسم الله"، وحمد الله بعد الفراغ من السحور بقول: "الحمدُ للهِ الّذي أطعمَنِي هذا الطعامَ، ورزَقَنِيهِ من غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ"،وإن كان السحور آخر الليل فإنّ ذلك الوقت وقت استجابة الدعاء، فيجدر بالمسلم التقرّب من ربّه بمختلف الأدعية، وسؤال الحاجات منه، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له"،فوقت السحور من أوقات استجابة الدعاء.