"مدبولي" يتفق مع المصنعين والتجار لخفض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30% بعد العيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم الاتفاق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد لافتا إلى أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى المواني.

ووجه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت، فيما أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس السيسي بخفض الأسعار معلنين أن أسعار الزيت والفول والعدس والأرز انخفضت.