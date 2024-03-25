سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 25 مارس 2024

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 25 مارس 2024 أمام الجنيه بمتوسط 85 قرشًا في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

استقرت أسعار الدولار في بنك قناة السويس عند 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.