ورش ومحاضرات تثقيفية.. صحة دمياط تحيي اليوم العالمي للدرن

أحييت مديرية الصحة في محافظة دمياط اليوم العالمي للدرن تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، حيث أحييت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط اليوم العالمي للدرن اليوم الرابع والعشرين من مارس بمستشفي الأمراض الصدرية وذلك لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض الدرن.

وبهذه المناسبة تم عمل يوم توعية لمرضي العيادات الخارجية والاستقبال عن مرض الدرن ومايخلفه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمّرة من خلال فريق التثقيف و قام فريق البيوسيفتي بحملة توعية المترددين على المستشفى بطرق الوقاية من الأمراض الصدرية.

وعمل محاضرة تثقيفيه عن الدرن وطرق انتقاله وبروتكول العلاج واهميه البيوسفتي بمعامل الدرن في قاعة مستشفى الامراض الصدرية بحضور الدكتور اشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، تحت إشراف الدكتور محمد فايد مدير المستشفي والمحاضرين الدكتورة نهي سلامه والدكتورة مروة الانور والدكتورة اميره البهنساوى.

ويهدف هذا اليوم الذي وضع له شعار نعم، يمكننا القضاء على الدرن إلى بث الأمل والتشجيع على أهمية التوعية بخطورة هذا المرض القاتل ونشر الوعي التثقيفي الصحي نحو الامراض والاوبئة والحد من انتشارها.

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".