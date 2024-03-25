جامعة الفيوم: تكريم الأم المثالية وندوة صورة الأم في الدراما المصرية

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، الفنانة سميرة عبد العزيز، والناقد الفني كريم هاشم الصحفي بجريدة الفجر ومراسل قناة CBC، وعظيمة خير الله الأم المثالية عن جامعة الفيوم.

جاء ذلك الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على هامش الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول صورة الأم في الدراما المصرية، وتكريم الأم المثالية، بحضور عدد من عمداء الكليات والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين، بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي أهمية الفن ودورة في الارتقاء بالنفس الإنسانية ومناقشة قضايا المجتمع، وأشار إلى أن جامعة الفيوم تحرص دائما على الاحتفاء بالقيم الفنية الكبيرة التي كان لها دور كبير في تاريخ الفن المصري، وعلى رأسها الفنانة سميرة عبد العزيز.

واشاد بدور الأم المصرية في بناء الأسرة واستقرارها ومساهمتها في النهوض بالمجتمع من خلال تربية الأبناء وإكسابهم القيم الإنسانية النبيلة، بالإضافة لشغلها العديد من الوظائف المختلفة.

وأشار إلى أن الجامعة أعلنت في شهر يناير الماضي عن مسابقة الأم المثالية لطلاب جامعة الفيوم تحت شعار عطاء بلا مقابل وحب بلا ثمن، ووضعت لها شروطًا منها أن يكون للأم قصة عطاء وملمة بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد أبنائها عن 3 حاصلين على مؤهل عالٍ، أو في الفرق النهائية بالكليات، ويكون أحد الأبناء طالبًا بجامعة الفيوم، ولأول مرة طالب الجامعة هو من يرشح والدته للفوز في المسابقة، وفازت بها السيدة عظيمة خير الله، وهي أم لأربعة أبناء أكفاء، وجميعهم بالمراحل الجامعية.

وفي حوار إداره الناقد الفني كريم هاشم تحدثت الفنانه سميرة عبد العزيز عن مسيرتها الفنية، والتي انطلقت من قصر ثقافة التحرير بالإسكندرية ومسرح الجامعة، الذي أكدت سيادتها دوره في تخريج العديد من الفنانين والمبدعين، وشددت على أهمية الثقافة بالنسبة للفنان، حيث تسهم في الارتقاء بالمستوى الفكري والفني ومناقشة القضايا بطريقة منضبطة.

وأشارت إلى أهمية ربط الفن بالقضايا المجتمعية، وأن يعكس مشكلات المجتمع وقضاياه، وأن يكون الفن ذا قيمة.

وحول دور الأم المصرية أوضحت أن الأم المصرية لها دور كبير داخل الأسرة وخارجها، ووجهت الفتيات بضرورة التحلي بالقيم والمبادئ السليمة، والابتعاد عن الأفكار الهدامة التي تضرب المجتمع في الوقت الراهن، وعبرت الفنانة عن سعادتها بتكريمها داخل الجامعة.

وقدمت السيدة عظيمة خير الله الشكر لإدارة الجامعة على تكريمها وتقديم الدعم لها لاستكمال مسيرتها في تعليم أبنائها، كما عبرت ابنتيها فرحة سيد عبد المنعم، وفاطمة سيد عبد المنعم، الطالبتين بكلية الألسن عن شكرهما لرئيس الجامعة على تكريم والدتهما، وقدمتا الشكر للوالدة على ما تبذله من جهود كبيرة في مسيرتهما التعليمية رغم المعاناة التي تلاقيها في التعلم والقراءة بطريقة برايل للمكفوفين.

وكرّم الدكتور ياسر مجدي حتاته الفنانة سميرة عبد العزيز، والناقد كريم هاشم، والسيدة عظيمة خير الله، وأهدائهم درع الجامعة.

inbound1608852477356181797

inbound5648326074679659102

inbound4743033248014057521

inbound1179605191582087195

inbound5851618298008363322

inbound8085545144340782220