سفارة باكستان تنظم الأمسية الثقافية الباكستانية بالقاهرة

نظمت سفارة باكستان بالقاهرة أمسية ثقافية باكستانية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية كجزء من ليالي رمضان في دار الأوبرا بالقاهرة.

شارك في العرض العديد من طلاب المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة وجامعة الأزهر لخلق أجواء روحية تسلط الضوء على الروح الرمضانية والمشاركة الثقافية من خلال أدائهم المتنوع والملون والغني ثقافيًا أمام عدد كبير من الجمهور.

سفارة باكستان تشارك في ليالي رمضان كل عام. ويعد الحدث منصة لعرض ثقافة وتقاليد كل بلد خلال شهر رمضان المبارك. هذا العام، حضرالأمسية الثقافية الباكستانية عدد كبير من الجمهور المصري وجنسيات أخرى متنوعة .

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