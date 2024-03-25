إدارة الصف التعليمية تتأهل للتصفيات النهائى لمسابقة كابيتانو الجيزة

نظمت إدارة الصف التعليمية اليوم الإثنين عددا من فعاليات الأنشطة التربوية والرياضية تحت رعاية ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية.

وكان من ضمن الفعاليات كأس الكابتينو على مستوى الإدارة من أرض ملعب مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد.

وهنأ عكاشة أبناء مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد لصعودهم لتصفيات النهائى فى مسابقة كبيتانو الجيزة، ووجه التهنئة إلى توجيه التربية الرياضية والموجه الأول محمود غريب وأعضاء التوجيه.

تأتى المسابقة فى ضوء توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت رعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.