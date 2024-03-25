اتحاد السلاح يعلن تأهل 21 لاعبا ولاعبة لأولمبياد باريس

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، أنه بعد انتهاء سلسلة البطولات العالمية والقارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تأهل 21 لاعبًا / لاعبة مصريين ( 12 لاعب بواقع ٩ أساسيين و ٣ احتياطيين و9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و 2 احتياطيات) إلى أولمبياد باريس 2024 ويعد هذا الرقم من المتأهلين رقما قياسيا يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة منذ تأسيس الاتحاد المصري للسلاح عام 1928.

وأشار الاتحاد، إلي أن الفرق المصرية قد ضمنت تواجدها في المنافسات الأوليمبية على صعيد الفرق و الفردي للرجال والسيدات في سلاح الشيش وسيف المبارزة (3 لاعبين اساسي + لاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين اساسي + لاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف للسيدات.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي، فإنه يتم السماح لكل فريق نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، بإشراك 3 لاعبين على صعيد الفرق والفردي بالإضافة لتواجد لاعب إضافي كلاعب احتياطي.

و قد انتهت الاجهزة الفنية من وضع التصور النهائي للإعداد بالتنسيق الكامل مع اللجنة الفنية للمرحلة النهائية للإعداد و تم اختيار قائمة مبدئية تضم 8 لاعبين / لاعبات في كل سلاح على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 4 لاعبين في كل فريق عقب انتهاء البطولة الأفريقية للسلاح التي ستقام في المغرب في شهر يونيو المقبل.

و قرر مجلس الإدارة التريس في اختيار القائمة النهائية للاعبين واللاعبات الذين يشاركون في الأولمبياد الي ما بعد اجراء عدد من البطولات التدريبية بين المرشحين ليتم الاستقرار النهائي علي اختيار افضل العناصر القادرة علي المنافسة و الصعود لمنصات التويج باذن الله.