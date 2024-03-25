"الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" ندوة بالشرقية

نظم متحف تل بسطا بالزقازيق اليوم ندوة توعوية عن " الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" وذلك بقاعة المتحف ،حاضر فيها الدكتور يحيي محمد صابر ، استشاري العلاج النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالعزازي وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسى والمريض النفسى .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب التوعوى والثقافى والمعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال تنظيم الندوات التوعوية لشرائح المجتمع المختلفة .

واشار ابراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن ندوة " الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" استهدفت 20 من العاملين بمستشفى العزازى للطب النفسى والعاملين بمتحف تل بسطا بالزقازيق، وتناولت أهمية اكتشاف المرض النفسى من البداية وعلاجه، حيث أن هناك قاعدة تنص على أنه كلما تم التشخيص مبكرًا كلما أمكن التحسن والسيطرة على المرض النفسي، ولكن المشكلة أن المريض النفسي يذهب متأخرًا للطبيب بعد أن يذهب فى البداية للطب الشعبي وما شابه، ويؤدى ذلك إلى تعقد المرض كما تم التأكيد أن الطب النفسى من أكثر فروع الطب تحقيقًا لنسب شفاء عالية إذا تم التشخيص المبكر وحصل على الدواء المناسب وأن الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان ولا تؤثر على أعضاء الجسم إذا استخدمت تحت اشراف طبى بالإضافة أن هناك الكثير من الأمراض العضوية يكون سببها مشاكل نفسية لم تحل، وأغلب علاج الأمراض تحتاج إلى علاج الجانب النفسي.