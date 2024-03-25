إطلاق سراح دانى ألفيس بعد تسديد مليون يورو

أطلقت المحكمة العليا في كتالونيا، اليوم الإثنين، سراح اللاعب داني ألفيس أسطورة فريق برشلونة الإسبانى، بشكل مؤقت من السجن بعد اتهامه بقضية اغتصاب.

وكانت المحكمة العليا فى كتالونيا قد قضت الأسبوع الماضي، بالإفراج المشروط عن داني ألفيس، بكفالة قدرها مليون يورو، في قضية الاغتصاب المتهم فيها، بعد قضاء مدة 14 شهر فى السجن.

وذكرت بعض التقارير الإسبانية، أن داني ألفيس خرج من السجن بعدما تمكن، اليوم الإثنين، من جمع المليون يورو المطلوبة للكفالة، بعد 14 شهر قضاه فى سجن كتالونيا.

وكان من المفترض أن ألفيس قد خروج من السجن من خلال دفع الكفالة الأسبوع الماضي، إلا أن عائلة نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، تخلت عن مساعدته، وأخره ذلك عن إطلاق سراحه.

وأعنت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، أن ألفيس قد قام بجمع وتسديد الغرامة، وذلك رغم تجميد ممتلكاته.