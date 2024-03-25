وزير الخارجية يحذر من أي عمليات عسكرية في رفح

حذر سامح شكري وزير الخارجية، خلال استقباله نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مشددًا على ضرورة حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت، وذلك بحسب خبر أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وناقش شكري مع نظيرته الألمانية، الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والحد من المعاناة الإنسانية في غزة، مستعرضًا الاتصالات مع الجانب الأمريكي جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف تحقيق هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة وتعقيدات غير مسبوقة.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أنه لابد من تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل لقطاع غزة، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النـار بعد مرور أكثر من 5 أشهر من الحرب بغزة.