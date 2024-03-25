حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابى4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.