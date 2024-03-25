كأس عاصمة مصر.. إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي، الذي كان مقررا انعقاده اليوم الاثنين قبل مواجهة نيوزيلندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة عاصمة مصر، في العاشرة مساء غد الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، بعد اعتذار المدير الفني منتصر الوحيشي عن عدم الحضور.

وسيقام مؤتمر المنتخب الكرواتي استعدادا للمباراة النهائية في السادسة مساء اليوم، وكذلك مؤتمر المنتخب النيوزيلندي استعدادا لمواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء اليوم، بفندق St. Regis Almasa بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرجى العلم بأن تدريبات المنتخب الكرواتي ستكون مفتوحة للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة بدءًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، وستكون تدريبات المنتخب التونسي مفتوحة للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة بدءًا من الساعة التاسعة مساء.